Кэри Прайс: Есть чувство, что «Монреаль» на подъеме, ощущаем прилив энергии

Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс рассказал о том, как изменила атмосфера в команде с приходом нового главного тренера Клода Жюльена.

«Дело в том, как ты себя ощущаешь. Это самое главное. Нам раньше не хватало уверенности. Всегда неприятно, когда команда переживает спад. Особенно когда он совпадает с дедлайном.

Все это накладывается друг на друга, и атмосфера в команде создается соответствующая. Теперь все осталось в прошлом, и есть чувство, что мы на подъеме, есть ощущение прилива энергии», – приводит слова Прайса официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Монреаль» одержал четыре победы подряд и лидирует в Атлантическом дивизионе, опережая на шесть очков «Оттаву».