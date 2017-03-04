Кэри Прайс: Есть чувство, что «Монреаль» на подъеме, ощущаем прилив энергии
Голкипер «Монреаля»
Кэри Прайс рассказал о том, как изменила атмосфера в команде с приходом нового
главного тренера Клода Жюльена.
«Дело в том, как ты себя ощущаешь. Это самое главное. Нам раньше не хватало уверенности. Всегда неприятно, когда команда переживает спад. Особенно когда он совпадает с дедлайном.
Все это накладывается друг на друга, и атмосфера в команде создается соответствующая. Теперь все осталось в прошлом, и есть чувство, что мы на подъеме, есть ощущение прилива энергии», – приводит слова Прайса официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Монреаль» одержал четыре победы подряд и лидирует в Атлантическом дивизионе, опережая на шесть очков «Оттаву».
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