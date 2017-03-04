Дальмайер выиграла гонку преследования в Пхенчхане, опередив Макарайнен более, чем на минуту

Семикратная чемпионка мира Лаура Дальмайер уверенно выиграла пасьют на олимпийской трассе в Пхенчхане.

23-летняя немецкая биатлонистка ушла в гонку первой, будучи победительницей спринта. Лаура не допустила на четырех огневых рубежах ни одной ошибки, и в результате «привезла» соперницам значительный отрыв.

Напомним, на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене Дальмайер установила рекорд, выиграв пять золотых и одну серебряную медаль.



Второй с более, чем минутным отставанием стала финка Кайса Макарайнен, а третьей - француженка Анаис Бескон. Чешка Габриэла Коукалова, идущая второй в общем зачете Кубка мира, сегодня показала восьмой результат. Представительницы сборной России не смогли вмешаться в борьбу за призовые места и за десятку сильнейших.



Сегодня в 14:30 по московскому времени на старт гонки преследования выйдут мужчины.

