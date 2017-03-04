Сергей Орешкин: Нам не надо думать о Знарке

Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин считает, что хоккеистам и тренерскому штабу бело-голубых не стоит размышлять об истории взаимоотношений команды и главного тренера СКА Олега Знарка, поскольку думать нужно, прежде всего, о самой игре.

«Динамо» сыграет со СКА во втором раунде плей-офф КХЛ. Первый матч серии начнется 8 марта. Ранее главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок тренировал «Динамо», под его руководством клуб выиграл два Кубка Гагарина.

«А зачем нам думать о Знарке в «Динамо»? Нам об этом думать не надо. Нам надо думать о том, как играть со СКА. Хоть мы и проиграли в «регулярке», но сейчас идет плей-офф, а это совершенно другой турнир. Мы знаем как играть, игровой план на серию уже есть, только я вам о нем не скажу. Будет игра, вы все увидите», - цитирует Орешкина «Р-Спорт».