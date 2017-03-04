Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Хоккей  Барыс0 : 1Трактор
Футбол  ЦСКА- : -Зенит
Футбол  Оренбург2 : 0Арсенал Тула
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Ливерпуль- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Фабио Каннаваро: Я звал Мертенса в Китай, но в это время он начал стабильно забивать за «Наполи»

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Главный тренер «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Фабио Каннаваро заявил, что вел переговоры о переходе в китайский клуб с полузащитником «Наполи» Дрисом Мертенсом.

«Я разговаривал с Мертенсом и хотел позвать его с собой. Но в это время он начал стабильно забивать. В любом случае, дальше простого разговора дело не пошло.

В Китае есть интерес к нескольким отличным игрокам из Бельгии. Например, Раджа Наингголан, у которого есть азиатский паспорт (Индонезии – Прим.). Это важно в связи с тем, что в лиге поменялись правила, и теперь в клубах могут играть только по три иностранца», – приводит Football Italia слова Каннаваро.

Напомним, в январе в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» перешел бельгийский полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.

Ранее Каннаваро заявил, что отказался от приобретения полузащитника «Манчестер Юнайтед» Маруана Феллайни.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Серия А. 27-й тур. «Рома» – «Наполи», «Милан» – «Кьево» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 27-го тура чемпионата Италии по футболу.Защитнику «Дженоа» Иццо грозит шестилетняя дисквалификация за договорные матчиЗащитник «Дженоа» Дженнаро Иццо может получить дисквалификацию за участие в договорных матчах. Об этом сообщают итальянские СМИ.Роберто Мартинес: Уверен, что Витсель останется ключевым игроком сборной БельгииГлавный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от выступления полузащитника Акселя Витселя в чемпионате Китая.Артем Федецкий: В России мне предлагали 1,8 миллиона евро за сезон, но для меня такое развитие карьеры недопустимоЗащитник «Дармштадта» и сборной Украины Артем Федецкий рассказал, почему он отверг предложение от одного из российских клубов.Санчес не сумел договориться с «Арсеналом» о новом контракте, клуб нацелился на РойсаЛондонский «Арсенал» готовится к отъезду нападающего сборной Чили Алексиса Санчеса. Об этом сообщает Mirror.Клопп обозначил главную трансферную цель «Ливерпуля»Тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом планирует усилить состав команды грядущим летом.Месси согласен продлить контракт с «Барселоной», если команду возглавит СампаолиНападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжает вести переговоры с клубом о продлении контракта.Спаллетти может возглавить «Тоттенхэм»Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, «Тоттенхэм» готов к возможному отъезду главного тренера «шпор» Маурисио Почеттино в испанскую Примеру.Агенты Феллайни предлагали игрока в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни мог продолжить карьеру в Китае.«Спартак» ищет замену Промесу в ИталииМосковский «Спартак» рассматривает замену нападающему Куинси Промесу в Италии, сообщает Федеральное агентство новостей.Марадоне предлагают стать советником по развитию футбола в КитаеЛегендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне предлагают работу в Китае. Об этом сообщает испанское издание AS.Ольга Смородская: Один раз я передумала покупать Мертенса, а во второй раз он ушел в «Наполи» в последнюю секундуПрезидент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, почему в команду не перешел полузащитник Дрис Мертенс. Напомним, что бельгиец стал игроком «Наполи».Агент Чалханоглу: Окончательное решение по моему клиенту примет именно «Байер»Бекташ Демирташ, агент полузащитника леверкузенского «Байера» Хакана Чалханоглу, объяснил, при каких условиях его клиент может покинуть немецкий клуб.Щесны заявил, что останется в «Арсенале», если станет основным голкипером «пушкарей»Голкипер «Ромы» Войцех Щесны, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу», ответил на вопрос о своем будущем.Кристиан Пулишич: Очень уважаю Клоппа, но я никогда не думал о переходе в «Ливерпуль»Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич прокомментировал информацию о возможном переходе в «Ливерпуль».Люк Шоу может перейти в «Тоттенхэм»«Тоттенхэм» готовится к отъезду защитника Дэнни Роуза в «Манчестер Сити».«Манчестер Юнайтед» нашел замену Гризманну в «Тоттенхэме»Как сообщает Daily Star, форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн может перебраться в «Манчестер Юнайтед».Арустамян допускает приход Конте в миланский «Интер»Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян – о возможном возвращении наставника «Челси» Антонио Конте в Серию А.Дерби Вечного Города, ты еще живо?Дерби Вечного Города, ты еще живо?За последние годы интерес к одному из главных матчей всея Италии заметно упал, что не может не расстраивать.Подольски летом перейдет в японский клубПолузащитник «Галатасарая» Лукас Подольски сообщил, что летом перейдет в один из японских клубов.
Главные новости
Биатлон
КМ. Пхенчхан. Гонка преследования. Мужчины. Онлайн
Футбол
«Оренбург» – «Арсенал». Онлайн
Футбол
Вратарь пляжного «Спартака» Зуев поздравил Реброва с днем рождения (видео)
Биатлон
Ирина Старых: Сегодня бежалось легко, лыжи катили отменно
Футбол
«Кайрат» с Аршавиным выиграл Суперкубок Казахстана
Футбол
Андрей Будогосский: Видеопомощник судьи – это инородное тело для футбола
Бокс
Шеннон Бриггс: Надеюсь, Белью нокаутирует Хэя, тот не несет боксу ничего хорошего
Хоккей
Андрей Миронов: Нам нужно обыграть весь СКА, а не Знарка
MMA
Виталий Минаков: Случившееся с Хабибом очень неприятно, но это не трагедия
Футбол
Виталий Мутко: Внедрение видеопомощника на Кубке конфедераций будет производиться за счет ФИФА
все новости
Наполи
Наполикалендарьстатистика
Дрис Мертенс
Дрис Мертенсвсе новости
Фабио Каннаваро
Фабио Каннаваровсе новости
Чемпионат Китая по футболу
Чемпионат Китая по футболу
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
ФК Тяньцзинь Цюаньцзянь
ФК Тяньцзинь Цюаньцзянь
Возможные трансферы
Возможные трансферы