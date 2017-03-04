Фабио Каннаваро: Я звал Мертенса в Китай, но в это время он начал стабильно забивать за «Наполи»
Главный тренер «Тяньцзинь
Цюаньцзянь» Фабио Каннаваро заявил, что вел переговоры о переходе в китайский
клуб с полузащитником «Наполи» Дрисом Мертенсом.
«Я разговаривал с Мертенсом и хотел позвать его с собой. Но в это время он начал стабильно забивать. В любом случае, дальше простого разговора дело не пошло.
В Китае есть интерес к нескольким отличным игрокам из Бельгии. Например, Раджа Наингголан, у которого есть азиатский паспорт (Индонезии – Прим.). Это важно в связи с тем, что в лиге поменялись правила, и теперь в клубах могут играть только по три иностранца», – приводит Football Italia слова Каннаваро.
Напомним, в январе в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» перешел бельгийский полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.
Ранее Каннаваро заявил, что отказался от приобретения полузащитника «Манчестер Юнайтед» Маруана Феллайни.