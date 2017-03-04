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Валерий Газзаев: В матче ЦСКА - «Зенит» эмоциональная составляющая будет на стороне армейцев

Источник:  ТАССКомментарии

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от встречи 18-го тура чемпионата России, в котором красно-синие примут «Зенит».

«Сложно сказать, кто победит в сегодняшнем матче. И одна, и вторая команда претендует на титул чемпионов России, поэтому фактор своего поля не будет иметь решающего значения, но тем не менее, эмоциональная составляющая будет на стороне ЦСКА. Что касается «Зенита», то команда выигранный матч с «Андерлехтом» фактически проиграла. После такого результата, скорее всего, психологическая составляющая игроков будет не на высшем уровне. Обе команды являются лидерами отечественного футбола последние пятнадцать лет, игроки ЦСКА и «Зенита» составляют костяк национальной команды далеко не первый год. Предсказать какой-либо результат очень сложно, но в любом случае нас сегодня ожидает интересная бескомпромиссная борьба двух амбициозных команд», - цитирует Газзаева ТАСС.

Игра начнется в 16:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Матч

ЦСКА - Зенит

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция




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