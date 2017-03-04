Юрген Клопп: Я не клоун и не всегда смеюсь, как ненормальный

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о том, как изменилось его настроение с начала сезона.

«Послушайте, я не клоун, даже если кто-то так считает. Я не всегда смеюсь, как ненормальный. Я обычный человек. Мы все зависим от обстоятельств. Так что, почему я должен быть в таком же настроении, как в начале сезона?

Моя работа заключается в том, чтобы игроки почувствовали, что у нас есть хорошие шансы выиграть следующий матч. А это не подразумевает то, что нужно смеяться все выходные и не замечать проблемы», – приводит Sky Sports слова Клоппа.

Отметим, что в 2017 году «Ливерпуль» провел 12 матчей и одержал в них только две победы.

В субботу в 27-м туре премьер-лиги «Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом» на «Энфилде». Начало матча – 20:30 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча