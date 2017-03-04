Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Хоккей  Барыс0 : 1Трактор
Футбол  ЦСКА- : -Зенит
Футбол  Оренбург2 : 0Арсенал Тула
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Ливерпуль- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Жозе Моуринью: Если мы пройдем «Ростов», можно будет подумать о победе в Лиге Европы

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sky SportsКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матчей с «Ростовом» в 1/8 финала Лиги Европы.

- Занять второе место в премьер-лиге будет трудно, но это вполне возможно. Первое место — уже нереально, но т второе — вполне. И мы будем за него биться. Лига Европы — очень сложный турнир, но для нас это тоже цель. Если мы пройдем «Ростов», то окажемся уже в четвертьфинале. Тогда нужно будет уже серьезно подумать о Лиге Европы и возможном титуле.

Пока что все выглядит так: игра против «Борнмута», встреча с «Ростовом», игра против «Челси» в Кубке Англии, снова игра против «Ростова», а потом будем смотреть на результаты и думать, расставлять приоритеты, - заявил Моуринью.

Напомним, первый матч «Ростов» - «Манчестер Юнайтед» состоится в России 9 марта.

В турнирной таблице АПЛ команда Моуринью в данный момент занимает шестое место.

Матч

Манчестер Юнайтед - Борнмут

Место и дата

04 марта 15:30, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Дмитрий Спирин
Дмитрий СпиринЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ожидание «мясорубки», рекорд «Ростова» и суперматч весны. Пока вы спали (видео)Ожидание «мясорубки», рекорд «Ростова» и суперматч весны. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.Большие гонки. Кто из английских топов пролетит мимо ЛЧБольшие гонки. Кто из английских топов пролетит мимо ЛЧ«Советский спорт» - о том, как распределятся четыре лигочемпионских места.Жозе Моуринью: Думаю, Ибрагимович останется, хочу, чтобы остался и РуниГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался о будущем в команде форвардов Златана Ибрагимовича и Уэйна Руни.Александр Ерохин: Уверен, что мы дадим бой «МЮ»!Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин подвел итоги встречи РФПЛ с «Томью» (6:0) и отметил, что его команда готова к матчу Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».Марко Девич: Горжусь, что я теперь в «Ростове»Нападающий «Ростова» Марко Девич подвел итоги встречи « Томью» (6:0).Иван Данильянц: Девич уже понимает нашу игруГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился впечатлениями от игры нападающего Марко Девича, который в игре с «Томью» (6:0) забил свой дебютный гол за желто-синих.Валерий Петраков: Большая часть задолженностей уже покрытаГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков рассказал о финансовой ситуации в его команде. Напомним, что сегодня «Томь» уступила «Ростову» со счетом 0:6.Иван Данильянц: Джанаев? Самое страшное уже позадиПосле победы над «Томью» в 18-м туре чемпионата России (6:0) главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о состоянии здоровья вратаря Сослана Джанаева и нападающего Дмитрия Полоза.Ничего особенного. Легкая репетиция «Ростова» перед встречей с командой МоуриньюНичего особенного. Легкая репетиция «Ростова» перед встречей с командой Моуринью«Ростов» разгромил «Томь» в домашне-гостевом матче (6:0) и теперь идет на команду особенного Жозе Моуринью.«Ростов» одержал самую крупную победу в своей истории в премьер-лигеВ матче 18-го тура премьер-лиги «Ростов» разгромил «Томь» – 6:0.Мхитарян не поможет «Манчестер Юнайтед» в первом матче с «Ростовом»Как сообщил наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Сент-Этьена» (1:0) полузащитник английского клуба Генрих Мхитарян получил травму.«Ростов» разгромил «Томь», Бухаров и Азмун сделали дубльМатч 18-го тура чемпионата России между «Томью» и «Ростовом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 6:0 в пользу «Ростова».Жозе Моуринью: Думаю, в «Юнайтед» уже поняли, что я никакой не монстрГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался об особенностях своего характера, а также рассказал о целях на будущее.Билеты на матч «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» стоят от двух до 16 тысяч рублейЗавтра поступят в продажу билеты на матч 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» - «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.«Томь» – «Ростов». ОнлайнМатч 18-го тура чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».«Ростов» – «Томь». Стартовые составыСтал известен стартовый состав «Ростова» на матч 18-го тура РФПЛ с «Томью».Александр Бубнов: «Ростову» через матч с «Томью» важно хорошо подготовиться к Лиге ЕвропыБывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем матче «Ростова» в рамках 18-го тура РФПЛ.Александр Бубнов: «Ростов» при любых раскладах является фаворитом в матче с «Томью»Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 18-го тура РФПЛ «Томь» - «Ростов».Рональд Куман: Руни может сделать «Эвертон» сильнееГлавный тренер «Эвертона» Рональд Куман высказался о возможном возвращении в команду форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.Агенты Феллайни предлагали игрока в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни мог продолжить карьеру в Китае.
Главные новости
Биатлон
КМ. Пхенчхан. Гонка преследования. Мужчины. Онлайн
Футбол
«Оренбург» – «Арсенал». Онлайн
Футбол
Вратарь пляжного «Спартака» Зуев поздравил Реброва с днем рождения (видео)
Биатлон
Ирина Старых: Сегодня бежалось легко, лыжи катили отменно
Футбол
«Кайрат» с Аршавиным выиграл Суперкубок Казахстана
Футбол
Андрей Будогосский: Видеопомощник судьи – это инородное тело для футбола
Бокс
Шеннон Бриггс: Надеюсь, Белью нокаутирует Хэя, тот не несет боксу ничего хорошего
Хоккей
Андрей Миронов: Нам нужно обыграть весь СКА, а не Знарка
MMA
Виталий Минаков: Случившееся с Хабибом очень неприятно, но это не трагедия
Футбол
Виталий Мутко: Внедрение видеопомощника на Кубке конфедераций будет производиться за счет ФИФА
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Жозе Моуринью
Жозе Моуриньювсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости