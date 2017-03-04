Жозе Моуринью: Если мы пройдем «Ростов», можно будет подумать о победе в Лиге Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матчей с «Ростовом» в 1/8 финала Лиги Европы.

- Занять второе место в премьер-лиге будет трудно, но это вполне возможно. Первое место — уже нереально, но т второе — вполне. И мы будем за него биться. Лига Европы — очень сложный турнир, но для нас это тоже цель. Если мы пройдем «Ростов», то окажемся уже в четвертьфинале. Тогда нужно будет уже серьезно подумать о Лиге Европы и возможном титуле.



Пока что все выглядит так: игра против «Борнмута», встреча с «Ростовом», игра против «Челси» в Кубке Англии, снова игра против «Ростова», а потом будем смотреть на результаты и думать, расставлять приоритеты, - заявил Моуринью.

Напомним, первый матч «Ростов» - «Манчестер Юнайтед» состоится в России 9 марта.

В турнирной таблице АПЛ команда Моуринью в данный момент занимает шестое место.