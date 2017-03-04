Акимова, Миронова, Старых и Услугина побегут эстафету в Пхенчхане
Тренерский штаб
сборной России определил состав женской команды на эстафету на этапе Кубка мира
в Пхенчхане (Южная Корея).
В составе сборной России выступят: Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ирина Старых и Ирина Услугина. Расстановка биатлонисток по этапам будет названа позднее.
Напомним, на предолимпийском этапе в Южной Корее прошли две гонки. В спринте лучшей из представителей России стала Акимова, занявшая 34-е место. В гонке преследования Старых финишировала 20-й.
Добавим, что женская эстафета пройдет в воскресенье. Начало гонки – 10:30 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию эстафеты
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