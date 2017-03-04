Виталий Мутко: Внедрение видеопомощника на Кубке конфедераций будет производиться за счет ФИФА

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко прокомментировал решение Международного совета футбольных ассоциаций об использовании системы видеопомощи арбитрам во время Кубка конфедераций в России.

«Все это стоит денег. В России внедрение видеопомощника на Кубке конфедераций будет производиться за счет ФИФА.

Это очень серьезный вопрос: с одной стороны, и против прогресса не устоять, и ошибок много. Но, откровенно говоря, надо подходить к этому вопросу более системно, и мы обсуждали это с ФИФА. Законченной идеи пока нет, это как эксперимент – надо посмотреть, что будет», – приводит ТАСС слова Мутко.

Напомним, система видеопросмотров также была опробована на клубном чемпионате мира в декабре прошлого года в Японии.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.