Виталий Мутко: Внедрение видеопомощника на Кубке конфедераций будет производиться за счет ФИФА
Вице-премьер
правительства России Виталий Мутко прокомментировал решение Международного
совета футбольных ассоциаций об использовании системы видеопомощи арбитрам во
время Кубка конфедераций в России.
«Все это стоит денег. В России внедрение видеопомощника на Кубке конфедераций будет производиться за счет ФИФА.
Это очень серьезный вопрос: с одной стороны, и против прогресса не устоять, и ошибок много. Но, откровенно говоря, надо подходить к этому вопросу более системно, и мы обсуждали это с ФИФА. Законченной идеи пока нет, это как эксперимент – надо посмотреть, что будет», – приводит ТАСС слова Мутко.
Напомним, система видеопросмотров также была опробована на клубном чемпионате мира в декабре прошлого года в Японии.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.