Виталий Минаков: Случившееся с Хабибом очень неприятно, но это не трагедия

Российский тяжеловес Виталий Минаков прокомментировал отмену боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном на турнире UFC 209.

- Я об этом узнал только сегодня утром. Не скажу, что это какая-то трагедия, но очень неприятно для самого Хабиба, ведь парень проделал громадную работу. Он очень хочет этот бой, хочет этот титул, много для этого делает, вложил колоссальный труд. Всегда очень горько для болельщиков и тем более для спортсмена понимать, что труд, который ты проделал, не нашел реализацию, это всегда печально.

Хочется высказать слова поддержки Хабибу, и я обязательно это сделаю, когда он прилетит через пару дней. Жалко, что проделан такой объем работы, значит, надо подождать. В любом случае титул от Хабиба никуда не уйдет, потому что, когда человек так трудится, это не остается не окупленным, рано или поздно ты приходишь к своей цели, - цитирует Минакова агентство ТАСС.

Бой должен был состояться 5 марта в рамках турнира UFC 209.



Нурмагомедов за три часа до взвешивания бойцов попал в больницу. Причиной госпитализации спортсмена стала экстремальная сгонка веса. Внесоревновательный вес Хабиба — около 85 килограммов, а на взвешивании он должен был показать не более 70,3 кг. В день взвешивания ему оставалось согнать около трех килограммов. Врачи запретили ему выходить на бой в таком состоянии.





