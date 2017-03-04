Андрей Миронов: Нам нужно обыграть весь СКА, а не Знарка

Защитник «Динамо» Андрей Миронов высказался о том, что во втором раунде плей-офф КХЛ его команда сыграет со СКА, который возглавляет бывший главный тренер «Динамо» Олег Знарок.

«Нам нужно обыграть всю команду, а не Олега Валерьевича. У нас есть задача – пройти СКА и идти дальше. Команда не отвлекается на разговоры о Знарке и его прошлом в «Динамо», команда сосредоточена на подготовке, чтобы выйти в полной боевой готовности на матч со СКА и победить. От всего остального ребята абстрагировались», – приводит ТАСС слова Миронова.

Напомним, в ноябре 2016 года на матче «Динамо» – СКА болельщики бело-голубых вывесили оскорбительный баннер в адрес Знарка, за что клуб был оштрафован на 800 тысяч рублей.

Добавим, что Знарок работал в «Динамо» в 2010-2014 годах, после чего возглавил сборную России.

Первый матч серии пройдет 8 марта в Санкт-Петербурге.