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Шеннон Бриггс: Надеюсь, Белью нокаутирует Хэя, тот не несет боксу ничего хорошего

Источник:  Sky SportsКомментарии

Экс-чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Шеннон Бриггс поделился ожиданиями от боя Дэвид Хэй - Тони Белью.

- Я хотел увидеть бы победу Белью, потому что Дэвид не несет боксу ничего хорошего. Он много говорит, а делает все наоборот, не отвечая за свои слова. Он поступал так со мной и пару раз с Тайсоном Фьюри. Надеюсь, Белью выведет его из зоны комфорта. Хочу, чтобы он вырубил Хэя раз и навсегда.

Я скоро вновь стану чемпионом мира и, может быть, тогда смогу использовать Хэя как следующую ступень, но пока об этом не думаю. Случись такой бой, я бы его нокаутировал, - заявил 45-летний Бриггс.

Напомним, поединок между британцами Дэвидом Хэем и Тони Белью состоится в Манчестере в ночь с 4 на 5 марта.

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