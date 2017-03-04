Шеннон Бриггс: Надеюсь, Белью нокаутирует Хэя, тот не несет боксу ничего хорошего

Экс-чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Шеннон Бриггс поделился ожиданиями от боя Дэвид Хэй - Тони Белью.

- Я хотел увидеть бы победу Белью, потому что Дэвид не несет боксу ничего хорошего. Он много говорит, а делает все наоборот, не отвечая за свои слова. Он поступал так со мной и пару раз с Тайсоном Фьюри. Надеюсь, Белью выведет его из зоны комфорта. Хочу, чтобы он вырубил Хэя раз и навсегда.



Я скоро вновь стану чемпионом мира и, может быть, тогда смогу использовать Хэя как следующую ступень, но пока об этом не думаю. Случись такой бой, я бы его нокаутировал, - заявил 45-летний Бриггс.

Напомним, поединок между британцами Дэвидом Хэем и Тони Белью состоится в Манчестере в ночь с 4 на 5 марта.

Прогноз «Советского спорта»: