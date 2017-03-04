Андрей Будогосский: Видеопомощник судьи – это инородное тело для футбола

Руководитель Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Андрей Будогосский высказался против внедрения системы видеопомощи арбитрам в чемпионате России.

«Футбол был создан сотню лет назад, а сейчас появляется некая новая игра, которая все больше и больше насаждается разными техническими «прибамбасами». На мой взгляд, это не идет на пользу футболу, это инородное для футбола тело.

Я категорически против введения этого в чемпионате России. Хватит того, что мы насладились дополнительными ассистентами судей, от этого количество ошибок, к сожалению, не уменьшается», – приводит ТАСС слова Будогосского.

Напомним, в пятницу было принято решение об использовании видеопомощника арбитра на Кубке конфедераций в России.