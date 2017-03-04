Тото Вольфф: Я понимаю, почему Хэмилтону платят больше всех в Формуле-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф объяснил, почему трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон заслуживает свою зарплату.

«Люди ошибаются, полагая, что Льюис думает только о показах мод. Он не только лучший гонщик на сегодняшний день, но и весьма интересная личность, подкармливающая таблоиды инфоповодами.

Чтобы прославиться, нужно быть завлекательным человеком, и это как раз случай Льюиса. Он – медиа-феномен и одновременно невероятный гонщик.

Льюис – исключительный и необычный человек, который непобедим, будучи в форме. В такие моменты вы понимаете, что он – тот кто вам нужен, а также почему ему платят здесь больше всех», – приводит Autosport.com.ru слова Вольффа.

Добавим, что по неофициальным данным зарплата Хэмилтона составляет 31 миллион долларов в год плюс бонусы до десяти миллионов.