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Ирина Старых: Сегодня бежалось легко, лыжи катили отменно

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Российская биатлонистка Ирина Старых прокомментировала свое выступление в пасьюте на этапе Кубка мира в Пхенчхане.

- Сегодня бежалось легко, лыжи катили отменно. Недовольна работой на «стойке», поторопилась. Была очень заводная гонка, все происходило очень быстро. Трасса была хорошая, как, в принципе, и в спринте. Не могу пожаловаться на ее состояние. Главное, что все были в одинаковых условиях, - заявила Старых.

Напомним, победу в гонке преследования одержала немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер

Ирина Старых финишировала 20-й.

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