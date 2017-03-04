Ирина Старых: Сегодня бежалось легко, лыжи катили отменно
Российская биатлонистка Ирина Старых прокомментировала свое выступление в пасьюте на этапе Кубка мира в Пхенчхане.
- Сегодня бежалось легко, лыжи катили отменно. Недовольна работой на «стойке», поторопилась. Была очень заводная гонка, все происходило очень быстро. Трасса была хорошая, как, в принципе, и в спринте. Не могу пожаловаться на ее состояние. Главное, что все были в одинаковых условиях, - заявила Старых.
Напомним, победу в гонке преследования одержала немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер.
Ирина Старых финишировала 20-й.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически