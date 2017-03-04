Вратарь пляжного «Спартака» Зуев поздравил Реброва с днем рождения (видео)
Вратарь пляжного футбольного клуба
Алексей Зуев поздравил с днем рождения вратаря «Спартака» Артема
Реброва, которому сегодня исполнилось 33 года.
- Желаю побольше сухих матчей, как в первом круге. Без травм. Когда здоровая конкуренция есть, это на руку. И когда вратари друг друга понимают, между ними теплые отношения, не важно, кто играет. Важно, чтобы общая задача - чемпионство - была решена. Думаю, Тема в силу своего опыта и возраста это понимает, - сказал Алексей Зуев.
Вратарь ПФК «Спартак» Алексей Зуев поздравляет вратаря «Спартака» Артема Реброва @rebrov32 с днем рождения pic.twitter.com/5NiuRF40Re— Артем Локалов (@lokalov) 4 марта 2017 г.
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