Вратарь пляжного «Спартака» Зуев поздравил Реброва с днем рождения (видео)

читайте также

Валерий Рейнгольд: Борьба за чемпионство только начинается Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матчей 18-го тура РФПЛ.

Ожидание «мясорубки», рекорд «Ростова» и суперматч весны. Пока вы спали (видео) «Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.

Илья Геркус: Предложат Промеса за 10 миллионов – найдем деньги В пятницу гостем редакции «Советского спорта» стал президент «Локомотива» Илья Геркус, который ответил на актуальные вопросы.

Александр Бубнов: Если Каррера подготовил «Спартак» в плане физики, то с «Краснодаром» на это можно сделать ставку Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Краснодаром».

Руслан Камболов: Со «Спартаком» зарубились как в чемпионате. Это придало уверенности Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов – о своих целях.

Живой лев на день рождения! Дмитрий Комбаров и другие футболисты в сети «Советский спорт» продолжает следить за личной жизнью звезд российского футбола в социальных сетях.

«Спартак» поздравил Фернандо с 25-летием «Спартак» на своем официальном сайте поздравил с днем рождения полузащитника Фернандо.

«Спартак» ищет замену Промесу в Италии Московский «Спартак» рассматривает замену нападающему Куинси Промесу в Италии, сообщает Федеральное агентство новостей.

Кокорин-стайл, возобновление сезона и скандалы в «Зените». Пока вы спали (видео) «Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.

Фернандо Торрес едва не сломал шею, Бобровский сделал «сухарь», а Черчесов вспоминает «Спартак». Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать утро с главных событий утра пятницы.

Станислав Черчесов: Почему я не сделал «Спартак» чемпионом? Не хватило опыта Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился воспоминаниями о времени, когда он тренировал московский «Спартак».

Александр Шмурнов: Думаю, ужас «Краснодара» в Кубке не поможет «Спартаку» Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов поделился мнением о предстоящем матче между «Краснодаром» и московским «Спартаком».

Опция выкупа Тигиева составляет 2,5 млн евро Опция выкупа защитника Георгия Тигиева в рамках арендного соглашения из «Анжи» в «Спартак» составляет 2,5 миллиона евро, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Как делают продукцию на «мясокомбинате» – неинтересно». Обзор гостевых Традиционный обзор гостевых книг фанатских сайтов ведущих клубов российского футбола

«Спартак» вылетел в Краснодар, а Семак установил рекорд. Пока вы спали (видео) «Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе.

Александр Бубнов: Вероятность чемпионства «Спартака» – 70% Футбольный эксперт, бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов оценил шансы команды на чемпионский титул.

Евгений Ловчев: Результат «Спартака» – хороший. Но у меня остался один вопрос Обозреватель «Советского спорта» прокомментировал исход последнего матча «Спартака», который вчера обыграл норвежский «Согндаль» (4:1).

Золото в мечтах. Михаил Борзыкин – о готовности «Спартака» «Советский спорт» оценивает готовность «Спартака» к возобновлению сезона и его шансы в чемпионской гонке.

Шамиль Лахиялов: Тигиев сможет заиграть в «Спартаке», если ему не снесет крышу Бывший нападающий «Анжи» Шамиль Лахиялов поделился ожиданиями от развития карьеры защитника Георгия Тигиева в московском «Спартаке».