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Вратарь пляжного «Спартака» Зуев поздравил Реброва с днем рождения (видео)

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вратарь пляжного футбольного клуба Алексей Зуев поздравил с днем рождения вратаря «Спартака» Артема Реброва, которому сегодня исполнилось 33 года.

- Желаю побольше сухих матчей, как в первом круге. Без травм. Когда здоровая конкуренция есть, это на руку. И когда вратари друг друга понимают, между ними теплые отношения, не важно, кто играет. Важно, чтобы общая задача - чемпионство - была решена. Думаю, Тема в силу своего опыта и возраста это понимает, - сказал Алексей Зуев.

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