Маурисио Почеттино: Я кандидат на пост главного тренера «Барселоны»? В этом списке 100 человек

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино высказался о том, что его называют одним из кандидатов на пост главного тренера «Барселоны».

«В этом списке 100 человек, – сказал Почеттино с улыбкой. – Это то же самое, как если я уйду из «Тоттенхэма», то будет 50 кандидатов. Не 100! Я очень хорошо знаю футбольный бизнес. Я понимаю, как здесь ведутся дела, и вы тоже это знаете.

Я не считаю, что это как-то льстит мне. Я просто понимаю, что сейчас работаю в одном из сильнейших клубов Европы. А по моему мнению, «Тотенхэм» входит в это число. Мы показываем очень хороший футбол, у нас яркая команда и классные игроки. Так что это нормально, что мы привлекаем внимание остальных клубов и футбольных людей со всего мира.

Мы одна из тех команд, за которыми очень интересно наблюдать. Но я не отношусь к этому как к лести. Мы просто часть бизнеса, и наши имена всегда появляются в таких списках».

Напомним, 45-летний аргентинец тренирует «Тоттенхэм» с 2014 года, а до этого работал в «Эспаньоле» (2009-2012) и «Саутгемптоне» (2013-2014).