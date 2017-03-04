Ирина Услугина: Питание в Корее оставляет желать лучшего, в столовую вообще не могу ходить

Российская биатлонистка Ирина Услугина пожаловалась на качество питания в Пхенчхане, где в следующем году пройдут зимние Олимпийские игры.

- Питание здесь оставляет желать лучшего, проблемы с животом у меня очень сильные, в столовую вообще не могу ходить. Острое не ем, но сами продукты такую реакцию у нас вызывают.

Следовало прислушаться к лыжникам: они, когда тут были, каши с собой привозили, только этим и спасались. Тут нужно со своей едой приезжать, они к нам в Тюмень тоже со своей едой едут, - рассказала Услугина.

Напомним, победу в гонке преследования одержала немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер.

Ирина Услугина финишировала лишь 54-й.