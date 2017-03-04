Дубль Георгиева помог «Оренбургу» разгромить «Арсенал»

«Оренбург» дома взял верх над «Арсеналом» (3:0) в 18-м туре чемпионата России.

У победителей дважды отличился болгарский полузащитник Благой Георгиев - на 3-й и 21-й (с пенальти) минутах. Еще один мяч на счету Романа Воробьева (50-я).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Уральский клуб набрал 15 очков и на данный момент занимает 13-место, команда из Тулы с 12 баллами осталась на 15-й строчке.

В следующем туре «Оренбург» 11 марта сыграет на выезде с «Рубином», а «Арсенал» днем ранее примет «Урал».