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Дубль Георгиева помог «Оренбургу» разгромить «Арсенал»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Оренбург» дома взял верх над «Арсеналом» (3:0) в 18-м туре чемпионата России.

У победителей дважды отличился болгарский полузащитник Благой Георгиев - на 3-й и 21-й (с пенальти) минутах. Еще один мяч на счету Романа Воробьева (50-я).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча. 

Уральский клуб набрал 15 очков и на данный момент занимает 13-место, команда из Тулы с 12 баллами осталась на 15-й строчке.

В следующем туре «Оренбург» 11 марта сыграет на выезде с «Рубином», а «Арсенал» днем ранее примет «Урал».

Матч

Оренбург - Арсенал - 3:0 (2:0)

Голы

Георгиев 3 (1:0). Георгиев 21 (2:0 - пен.). Воробьёв 50 (3:0).

Состав

Оренбург: Кержаков, Ойеволе, Малых, Полуяхтов, Афонин, Коронов (Бреев, 68), Воробьёв, Сиваков, Георгиев (Лобжанидзе, 85), Григорьев (Попович, 78), Дюриш

Арсенал: Габулов, Сунзу, Иванов (Власов, 76), Беляев, Комбаров, Вергара (Думбия, 46), Бурмистров, Боурчану, Александров, Горбатенко, Шевченко (Расич, 84)

Предупреждения:

Григорьев, 13; Полуяхтов, 74 - Горбатенко, 36; Бурмистров, 70

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

04 марта 14:00, Газовик, Текстовая трансляция

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