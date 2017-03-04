Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Хоккей  Барыс1 : 1Трактор
Футбол  ЦСКА- : -Зенит
Футбол  Оренбург3 : 0Арсенал Тула
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Ливерпуль- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Филипп Лам: Не могу представить, что буду получать удовольствие от тренерской работы

Источник:  Goal.comКомментарии

Капитан «Баварии» Филипп Лам, завершающий карьеру по окончании сезона, заявил, что его не привлекает работа тренером.

«На данный момент я не вижу себя тренером, – сказал Лам в интервью L’Equipe. – Если бы мне нужно было принимать решение сейчас, я бы отказался. Но что будет потом… Никогда не говори никогда. Проводить большинство времени на поле, чем я занимался последние 25 лет, не сильно меня привлекает.

Мне всегда нравилось размышлять над тактическими схемами, и я без сомнения буду продолжать это делать, сидя у телевизора.  Но чтобы стать тренером, быть полностью поглощенным футболом, готовиться к матчам и тренировкам… Не могу представить, что это будет доставлять мне удовольствие. А удовольствие – это неотъемлемая часть футбола».

Напомним, 33-летний Лам объявил об окончании карьеры в январе. При этом он отказался от предложения стать спортивным директором «Баварии».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бундеслига. 23-й тур. «Боруссия» Д – «Байер», «Кельн» – «Бавария» и другие матчиВсе матчи чемпионата Германии на сайте «Советского спорта».Отмена боя Нурмагомедов – Фергюсон и дубль Малкина в 700-м матче. Главные новости утраОтмена боя Нурмагомедов – Фергюсон и дубль Малкина в 700-м матче. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра субботы.«РБ Лейпциг» не смог обыграть «Аугсбург» в 23-м туре БундеслигиВ матче 23-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» на своем поле сыграл вничью с «РБ Лейпцигом» (2:2).Карло Анчелотти: Боатенг не сыграет с «Кельном», остальные игроки готовыГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча против «Кельна». Напомним, что командам предстоит сыграть в 23-м туре чемпионата Германии.Томас Тухель: Гетце понадобится много времени на лечениеГлавный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель заявил, что поклонникам «шмелей» придется долго ждать возвращения в строй полузащитника Марио Гетце.Артем Федецкий: В России мне предлагали 1,8 миллиона евро за сезон, но для меня такое развитие карьеры недопустимоЗащитник «Дармштадта» и сборной Украины Артем Федецкий рассказал, почему он отверг предложение от одного из российских клубов.Санчес не сумел договориться с «Арсеналом» о новом контракте, клуб нацелился на РойсаЛондонский «Арсенал» готовится к отъезду нападающего сборной Чили Алексиса Санчеса. Об этом сообщает Mirror.Агент Чалханоглу: Окончательное решение по моему клиенту примет именно «Байер»Бекташ Демирташ, агент полузащитника леверкузенского «Байера» Хакана Чалханоглу, объяснил, при каких условиях его клиент может покинуть немецкий клуб.Кристиан Пулишич: Очень уважаю Клоппа, но я никогда не думал о переходе в «Ливерпуль»Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич прокомментировал информацию о возможном переходе в «Ливерпуль».Маркус Вайнцирль: В Мюнхене не стоит ждать подарков от «Баварии»Главный тренер «Шальке» Маркус Вайнцирль прокомментировал поражение своей команды от «Баварии» (0:3) в матче 1/4 финала Кубка Германии.Роберт Левандовски: Играть нужно каждые три дня, поэтому наш темп был не таким высокимНападающий «Баварии» Роберт Левандовски подвел итоги встречи с «Шальке» (3:0) в матче 1/4 финала Кубка Германии.Карло Анчелотти: Мы грамотно оказали давление на оборону «Шальке»Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Шальке» (3:0) в матче 1/4 финала Кубка Германии.Кубок Германии. 1/4 финала. «Гамбург» - «Боруссия» М, «Бавария» - «Шальке»Все матчи Кубка Германии по футболу на сайте «Советского спорта».Карло Анчелотти: Неважно, сколько забивает Мюллер. Он в хорошей форме и помогает командеГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча с «Шальке 04» в четвертьфинале Кубка Германии.Пацанские разборки. Погба и Гросскройтц атакованы в заведениях городаПацанские разборки. Погба и Гросскройтц атакованы в заведениях городаСразу два известных футболиста попали этой ночью в передряги.Арьен Роббен: «Шальке» играет в пять защитников, поэтому нам нужно будет атаковать в более высоком темпе (видео)Голландский вингер «Баварии» Арьен Роббен поделился ожиданиями от матча с «Шальке 04» в 1/4 финала Кубка Германии.«РБ Лейпциг» интересуется вратарем сборной ГерманииПо информации немецких СМИ, «РБ Лейпциг» будущим летом постарается заполучить голкипера леверкузенского «Байера» и сборной Германии Бернда Лено.Уилшер поддержал Марио ГетцеПолузащитник «Борнмута» Джек Уилшер поддержал хавбека дортмундской «Боруссии» Марио Гетце, у которого ранее диагностировали нарушение обмена веществ.Месут Озил: Диего, мы провели хорошее время в «Вердере»Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил оставил запись на своей странице в Instagram, посвященную полузащитнику «Фламенго» Диего Рибасу.Исполнительный директор «Боруссии»: Гетце вернется в строй очень нескороИсполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке подтвердил информацию о том, что полузащитник Марио Гетце не сможет помочь команде в ближайшие недели.
Главные новости
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл пасьют в Пхенчхане, Шипулин прорвался с 23-го места на второе
Футбол
«Краснодар» и «Спартак» сыграли вничью в молодежном первенстве
Футбол
Бывший защитник «Спартака» Маркос Рохо забил свой первый гол в английской премьер-лиге
Футбол
Михаил Гершкович: На сборах качественного футбола у Спартака» видно не было
Футбол
Дубль Георгиева помог «Оренбургу» разгромить «Арсенал»
Биатлон
Антон Шипулин: У меня первый ноль уже не знаю за сколько сезонов
Футбол
Моуринью надеется переманить в «МЮ» Эрика Дайера
Футбол
«Тяньцзинь Цюаньцзянь» проиграл в первом матче Витселя и Пато
Футбол
ЦСКА – «Зенит». Кокорин и Данни – в стартовом составе, Иванович и Шатов – в запасе
MMA
Абдулманап Нурмагомедов: UFC сообщит нам о дальнейших перспективах Хабиба в течение трех дней
все новости
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Филипп Лам
Филипп Ламвсе новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости