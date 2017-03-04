Филипп Лам: Не могу представить, что буду получать удовольствие от тренерской работы

Капитан «Баварии» Филипп Лам, завершающий карьеру по окончании сезона, заявил, что его не привлекает работа тренером.

«На данный момент я не вижу себя тренером, – сказал Лам в интервью L’Equipe. – Если бы мне нужно было принимать решение сейчас, я бы отказался. Но что будет потом… Никогда не говори никогда. Проводить большинство времени на поле, чем я занимался последние 25 лет, не сильно меня привлекает.

Мне всегда нравилось размышлять над тактическими схемами, и я без сомнения буду продолжать это делать, сидя у телевизора. Но чтобы стать тренером, быть полностью поглощенным футболом, готовиться к матчам и тренировкам… Не могу представить, что это будет доставлять мне удовольствие. А удовольствие – это неотъемлемая часть футбола».

Напомним, 33-летний Лам объявил об окончании карьеры в январе. При этом он отказался от предложения стать спортивным директором «Баварии».