Мартен Фуркад выиграл пасьют в Пхенчхане, Шипулин прорвался с 23-го места на второе

Француз Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане.

Фуркад, накануне гарантировавший себе Большой хрустальный глобус по итогам сезона, ушел в гонку третьим. Он уверенно преодолел четыре огневых рубежа и одержал очередную победу.

Лидер сборной России Антон Шипулин, стартовавший лишь 23-м, смог пробиться на второе место благодаря безошибочной стрельбе и многочисленным ошибкам соперников.

Третьим стал победитель спринта австриец Юлиан Эберхард: его подвели два промаха на втором рубеже.

Напомним, ранее женскую гонку преследования уверенно выиграла семикратная чемпионка мира Лаура Дальмайер.

Завтра в Пхенхчане состоятся две классические эстафеты. В 2017 году на этой трассе пройдут Олимпийские игры.

Пхенчхан (Южная Корея)

Кубок мира

Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км



1. Мартен Фуркад (Франция) — 31.24,2 (0).

2. Антон Шипулин (Россия) — +34,5 (0).

3. Юлиан Эберхард (Австрия) — +36,7 (3).

5. Евгений Гараничев (Россия) — +1.09,5 (2)…

15. Антон Бабиков (Россия) — +1.49,2 (0)…

20. Максим Цветков (Россия) — +2.06,3 (1)…

42. Юрий Шопин (Россия) — +3.58,1 (2).