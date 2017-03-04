Мартен Фуркад выиграл пасьют в Пхенчхане, Шипулин прорвался с 23-го места на второе
Француз Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане.
Фуркад, накануне гарантировавший себе Большой хрустальный глобус по итогам сезона, ушел в гонку третьим. Он уверенно преодолел четыре огневых рубежа и одержал очередную победу.
Лидер сборной России Антон Шипулин, стартовавший лишь 23-м, смог пробиться на второе место благодаря безошибочной стрельбе и многочисленным ошибкам соперников.
Третьим стал победитель спринта австриец Юлиан Эберхард: его подвели два промаха на втором рубеже.
Напомним, ранее женскую гонку преследования уверенно выиграла семикратная чемпионка мира Лаура Дальмайер.
Завтра в Пхенхчане состоятся две классические эстафеты. В 2017 году на этой трассе пройдут Олимпийские игры.
Пхенчхан (Южная Корея)
Кубок мира
Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км
1. Мартен Фуркад (Франция) — 31.24,2 (0).
2. Антон Шипулин (Россия) — +34,5 (0).
3. Юлиан Эберхард (Австрия) — +36,7 (3).
5. Евгений Гараничев (Россия) — +1.09,5 (2)…
15. Антон Бабиков (Россия) — +1.49,2 (0)…
20. Максим Цветков (Россия) — +2.06,3 (1)…
42. Юрий Шопин (Россия) — +3.58,1 (2).