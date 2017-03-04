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Букмекеры отдают преимущество «Ливерпулю» в матче с «Арсеналом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на центральную встречу 27-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Арсеналом».

Победа мерсисайдцев оценивается коэффициентом 2,04, тогда как виктория лондонского клуба идет за 3,55.

За ничью букмекеры предлагают 3,60.

Игра начнется сегодня в 20:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Матч

Ливерпуль - Арсенал

Место и дата

04 марта 20:30, Энфилд, Текстовая трансляция

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