Букмекеры отдают преимущество «Ливерпулю» в матче с «Арсеналом»
Букмекерские конторы выставили котировки на центральную встречу 27-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Арсеналом».
Победа мерсисайдцев оценивается коэффициентом 2,04, тогда как виктория лондонского клуба идет за 3,55.
За ничью букмекеры предлагают 3,60.
Игра начнется сегодня в 20:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
04 марта 20:30, Энфилд, Текстовая трансляция
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