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Льюис Хэмилтон: Я ценю, что с Боттасом нет никаких закулисных игр

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон заявил, что доволен взаимоотношениями с новым партнером по команде Валттери Боттасом.

«Такое чувство, что с Валттери установились взаимоотношения лучше, чем были у меня когда-либо с любым другим напарником. Он хочет многого достичь в первый год в «Мерседесе», мне также нужны высокие результаты, но я готов делиться с ним любой информацией, которая поможет ему учиться. А разборки будем вести на трассе!

Валттери – очень остроумный парень, что довольно неожиданно для финна! Мне нравится, что в работе с ним все происходит только на трассе, а не за ее пределами. Нет никаких закулисных игр, зато есть полная открытость, и я ценю это», – приводит Motorsport слова британца.

Напомним, в межсезонье 27-летний Боттас перешел в «Мерседес» из «Уильямса» на место действующего чемпиона мира Нико Росберга, который завершил карьеру.

Первый этап чемпионата мира Гран-при Австралии пройдет 24-26 марта в Мельбурне.

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