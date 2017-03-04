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Федор Канарейкин: При счете 2-2 «Авангард» поменял тактическое построение и рисунок игры

Источник:  ХК «Авангард»Комментарии

Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин подвел итоги серии с «Адмиралом» (4-2).

- Прежде всего, хочу поздравить свою команду с прохождением в следующий круг. При счете 2-2 мы поменяли тактическое построение и рисунок игры, и в сегодняшней встрече нам удалось забить ранний гол, который повлиял на развитие матча. Я хочу поблагодарить «Адмирал» за хорошую серию, тренерский штаб Владивостока поздравить с прекрасной работой. Ну а мы сейчас день отдохнем и начнем готовиться к Казани.

- Можете раскрыть карты? Правда ли, что команда не выходила на пик формы к началу серии и что вы разгонялись уже по ходу противостояния?
- Я думаю, что у нас с готовностью нет проблем. То, что третья и четвертая игра доставила нам проблемы, - это неудобство маленькой площадки, совершенно другая игра. Как бы мы ни хотели, как бы ни перестраивали команду – это должно быть не только в головах, но и на деле. Те голы, которые мы получили в предыдущий раз на чужом льду, были не такой уж сверхсложности. Это маленькая площадка, это контактная игра, это хорошая реакция. Третья игра была хорошо проведена «Адмиралом», а четвертая – уже распускалась в нашу сторону,  мы ее не доработали. Еще раз выражаю уважение Владивостоку, - приводит слова Канарейкина пресс-служба «Авангарда».

Напомним, что в субботу «Авангард» переиграл «Адмирал» в шестом матче серии со счетом 2:0 и вышел в полуфинал конференции.

В 1/4 Кубка Гагарина «Авангард» встретится с «Ак Барсом». Первые две встречи серии пройдут в Омске 9 и 11 марта соответственно.

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