Алексей Терещенко: Бороться с большинством СКА нужно руками, ногами и головой

Борис Майоров: В укор Захаркину можно поставить только одно – слишком часто «Салават» пропускал на последних секундах

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о вылете «Салавата Юлаева» из плей-офф в первом раунде Кубка Гагарина и ответственности главного тренера уфимской команды Игоря Захаркина за этот результат.