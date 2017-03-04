Алексей Терещенко: Бороться с большинством СКА нужно руками, ногами и головой
Капитан московского «Динамо» Алексей Терещенко поделился ожииданиями от встречи со СКА во втором раунде плей-офф КХЛ.
Первый матч серии начнется 8 марта.
«СКА - хорошая команда, не собираюсь обсуждать их слабые стороны. Будет очень интересная и серьезная серия. Непобедимых не бывает. Как бороться с их большинством? Руками, ногами и головой, как еще? В плей-офф каждый соперник принципиальный. Ты проигрываешь - выбываешь, и ты больше никто. Мы должны выполнять задачу и проходить дальше», - цитирует Терещенко «Р-Спорт».
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