Александр Андриевский: Серию проиграли, значит где-то мы были слабее «Авангарда»

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский подвел итоги серии с «Авангардом» (2:4).

- Спасибо за теплые слова в наш адрес. Серию проиграли, значит, где-то мы были немножко слабее, а «Авангард» – сильнее. Могу только пожелать удачи как тренерскому штабу омичей, так и команде в дальнейшем, в следующем раунде. Что касается игры, то я соглашусь: первый гол предопределил развитие событий на льду. Нам явно не удался второй период – связываю это с тем, что у нас были удаления, а как только мы пытались перевести игру из нашей зоны, нас опять запирали. Это очень много сил отобрало. В третьем периоде стремились переломить ход, у нас была пара моментов, но, к сожалению, вратарь соперников не дал нам ни единого шанса. Хочу поблагодарить болельщиков, которые поддерживали нас на протяжении всего сезона и в этой серии. Большое им спасибо. Надеемся, что в следующем сезоне они будут болеть за команду так же.

Если открутить время назад, то после 0:6 в Омске я видел в глазах ребят, что бензинчик у них закончился. Из-за усталости, мы уже не делали те вещи, что делали в первых играх. Могли сыграть попроще. Не хватило опыта. Команда молодая, многие проводили первые игры в плей-офф.



Казаков и Ткачев находятся в том возрасте, когда уже можно быть лидерами. Максим провел хорошую серию, много забил, но сказалась усталость. У Владимира, напротив, раскрылись крылья в конце. Что касается роли лидеров, то при желании и правильной работе, они могут ими стать.



Продолжу ли я работу во Владивостоке? Надо поговорить с руководством. У меня желание работать с «Адмиралом» есть. Что касается состава на следующий сезон. Конечно, мы хотим сохранить его. Но ротация состава неизбежна. Кому-то предложат выгодный контракт и мы ничего не сможем с этим поделать, - приводит слова Андриевского пресс-служба «Авангарда».

Напомним, что «Адмирал» уступил в субботу «Авангарду» в шестом матче серии плей-офф со счетом 0:2 и покинул розыгрыш Кубка Гагарина.