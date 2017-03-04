Дмитрий Васильев: Ужасное и провальное выступление российских биатлонисток может повториться на ОИ-2018
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил выступление женской сборной России на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенхчане.
Сегодня прошла женская гонка преследования, лучшая из российских спортсменок Ирина Старых заняла 20-е место. Татьяна Акимова финишировала 50-й, Ирина Услугина - 54-й.
«Это ужасное и провальное выступление российских девушек, по-другому сказать не могу. Если так выступать на олимпийской трассе за год до Олимпиады, то это может повториться и привести к плачевному результату. Обычно команду стараются подготовить к стартам на олимпийской трассе, а у нас что вышло? Да, понимаю, что в женской сборной существуют проблемы, но мы начинаем за здравие и заканчиваем за упокой, тенденция не очень привлекательная; Татьяна Акимова в начале сезона выиграла этап Кубка мира и ярко выступала на стартах, а сейчас результат все хуже и хуже», - цитирует Васильева ТАСС.