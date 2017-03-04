Дмитрий Васильев: Ужасное и провальное выступление российских биатлонисток может повториться на ОИ-2018

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Кубок мира. Спринт. Мужчины. Как это было Гонка на олимпийской трассе в Пхенчхане в рамках этапа Кубка мира на сайте «Советского спорта».