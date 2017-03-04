Владислав Третьяк осудил участников матча «Водник» - «Байкал-Энергия»

Депутат Государственной Думы РФ и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал инцидент в Архангельске, ставший главным информационным поводом последней недели, сообщает сайт ФХМР.

— Произошедшее в Архангельске в матче между «Водником» и «Байкал-Энергией « считаю просто недопустимым в профессиональном спорте, — заявил трехкратный олимпийский чемпион. — Невозможно представить, чтобы спортсмен, настоящий спортсмен и личность, проявил безволие и допустил подобное отношение к игре, своей профессии, болельщикам и, в конце концов, делу всей своей жизни, поступился негласными законами большого спорта.

— На заседании Контрольно-дисци плинарного комитета были приняты решения о дисквалификации главных тренеров и ряда игроков. Но общественность считает, что наказание для подобного вопиющего случая — довольно мягкое…

— Знаю, что многие высказывались за отстранение клубов от продолжения борьбы в Чемпионате России в нынешнем сезоне, однако, нужно понимать, что впереди в хоккее с мячом — серия плей-офф, в которую оба клуба отобрались по спортивному принципу. И лишать ни в чем не повинных болельщиков в Архангельске и Иркутске любимого зрелища и любимых команд, да и в целом большого хоккея неправильно! Я в курсе, что клубам вынесены строгие предупреждения и в случае следующих нарушений — они будут наказаны гораздо жестче вплоть до дисквалификации. Надеюсь, подобное больше никогда не произойдет ни в русском хоккее, ни в отечественном спорте в целом.