Владислав Третьяк осудил участников матча «Водник» - «Байкал-Энергия»
Депутат Государственной Думы РФ и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал инцидент в Архангельске, ставший главным информационным поводом последней недели, сообщает сайт ФХМР.
— Произошедшее
в Архангельске
в матче между
«Водником»
и «Байкал-Энергией
— На
заседании
Контрольно-дисци
— Знаю, что многие высказывались за отстранение клубов от продолжения борьбы в Чемпионате России в нынешнем сезоне, однако, нужно понимать, что впереди в хоккее с мячом — серия плей-офф, в которую оба клуба отобрались по спортивному принципу. И лишать ни в чем не повинных болельщиков в Архангельске и Иркутске любимого зрелища и любимых команд, да и в целом большого хоккея неправильно! Я в курсе, что клубам вынесены строгие предупреждения и в случае следующих нарушений — они будут наказаны гораздо жестче вплоть до дисквалификации. Надеюсь, подобное больше никогда не произойдет ни в русском хоккее, ни в отечественном спорте в целом.