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Абдулманап Нурмагомедов: UFC сообщит нам о дальнейших перспективах Хабиба в течение трех дней

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал о том, что может ожидать спортсмена в будущем. 

 - У Хабиба было сильнейшее обезвоживание организма. По поводу боя в UFC нам сказали такую вещь — они хотят завершить турнир, а после в течение трех дней нам дадут какой-либо ответ, - цитирует Нурмагомедова-старшего агентство ТАСС.

Бой должен был состояться 5 марта в рамках турнира UFC 209.

Нурмагомедов за три часа до взвешивания бойцов попал в больницу. Причиной госпитализации спортсмена стала экстремальная сгонка веса. Внесоревновательный вес Хабиба — около 85 килограммов, а на взвешивании он должен был показать не более 70,3 кг. В день взвешивания ему оставалось согнать около трех килограммов. Врачи запретили ему выходить на бой в таком состоянии.

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