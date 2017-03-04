Абдулманап Нурмагомедов: UFC сообщит нам о дальнейших перспективах Хабиба в течение трех дней

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал о том, что может ожидать спортсмена в будущем.

- У Хабиба было сильнейшее обезвоживание организма. По поводу боя в UFC нам сказали такую вещь — они хотят завершить турнир, а после в течение трех дней нам дадут какой-либо ответ, - цитирует Нурмагомедова-старшего агентство ТАСС.

Бой должен был состояться 5 марта в рамках турнира UFC 209.



Нурмагомедов за три часа до взвешивания бойцов попал в больницу. Причиной госпитализации спортсмена стала экстремальная сгонка веса. Внесоревновательный вес Хабиба — около 85 килограммов, а на взвешивании он должен был показать не более 70,3 кг. В день взвешивания ему оставалось согнать около трех килограммов. Врачи запретили ему выходить на бой в таком состоянии.