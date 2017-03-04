«Тяньцзинь Цюаньцзянь» проиграл в первом матче Витселя и Пато
«Тяньцзинь Цюаньцзянь»
потерпел поражение в матче первого тура суперлиги Китая от «Гуанчжоу Фули»
(0:2).
Один из голов у хозяев забил бразильский форвард Ренатиньо Калисто. Отметим, что в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», который тренирует итальянец Фабио Каннаваро, дебютировали бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, а также бывший форвард «Милана» и «Челси» Алешандре Пато. Бельгиец и бразилец провели на поле по 90 минут.
Напомним, Витсель перешел в китайский клуб из «Зенита» за семь миллионов долларов.
Во втором туре 11 марта «Тяньцзинь Цюаньцзянь» сыграет также в гостях с новым клубом аргентинского форварда Карлоса Тевеса «Шанхай Шеньхуа».
Суперлига
1-й тур
«Гуанчжоу Фули» – «Тяньцзинь
Цюаньцзянь» – 2:0 (1:0)
Голы: Сяо Чжи, 29. Ренатиньо, 61.
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