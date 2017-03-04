Моуринью надеется переманить в «МЮ» Эрика Дайера
Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Эрик Дайер может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».
По информации британских СМИ, в услугах 23-летнего игрока заинтересован главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью.
Манкунианцы могут предложить «Тоттенхэму» за Дайера 35 миллионов фунтов стерлингов.
Manchester United boss Jose Mourinho is believed to be planning a £35m swoop for #Spurs' Eric Dier.— BBC Sport (@BBCSport) 4 марта 2017 г.
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Эрик Дайер провел 15 матчей за сборную Англии и забил два мяча (один из них - на Евро-2016 в ворота Игоря Акинфеева).
Действующий контракт игрока со «Шпорами» рассчитан до 2021 года.
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