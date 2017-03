Моуринью надеется переманить в «МЮ» Эрика Дайера

Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Эрик Дайер может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

По информации британских СМИ, в услугах 23-летнего игрока заинтересован главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью.

Манкунианцы могут предложить «Тоттенхэму» за Дайера 35 миллионов фунтов стерлингов.

