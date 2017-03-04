Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Хоккей  Барыс1 : 1Трактор
Футбол  ЦСКА- : -Зенит
Футбол  Оренбург3 : 0Арсенал Тула
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Ливерпуль- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Росс Браун: С некрасивыми «акульими плавниками» надо что-то делать

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Новый спортивный директор Формулы-1 Росс Браун высказался о внешнем виде болидов, на которых в новом сезоне появились «акульи плавники».

«Мы сможем оценить сполна новый регламент и автомобили, только когда увидим их в деле. Но внешний вид автомобиля и пропорции точно улучшились. Теперь машины стали быстрее, а гонщики мне признавались, что им сложно управлять новыми машинами с физической точки зрения – этого мы как раз и добивались.

Но у любого регламента есть свои подводные камни. В этот раз мы вернулись к некрасивым «акульим плавникам». Мне кажется, с этим нужно что-то сделать.

Одной из целей новых правил было улучшение внешнего вида автомобилей, поэтому мы не хотим портить его такими деталями», – приводит Autosport.com.ru слова Брауна.

Напомним, «акульи плавники» использовались в Формуле-1 в 2008-2010 годах. Их предназначение – повысить аэродинамическую эффективность шасси, добавив машинам устойчивости в поворотах.

Новый сезон стартует 26 марта, когда в Мельбурне пройдет гонка Гран-при Австралии.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Франц Тост: «Торо Россо» будет укреплять сотрудничество с «Ред Буллом»Руководитель команды «Торо Россо» Франц Тост заявил, что сотрудничество с «Ред Буллом» в следующем сезоне будет еще более плотным.Льюис Хэмилтон: Я ценю, что с Боттасом нет никаких закулисных игрТрехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон заявил, что доволен взаимоотношениями с новым партнером по команде Валттери Боттасом.Тото Вольфф: Я понимаю, почему Хэмилтону платят больше всех в Формуле-1Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф объяснил, почему трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон заслуживает свою зарплату.Педро де ла Роса: У Алонсо начинают сдавать нервыБывший гонщик Формулы-1 Педро де ла Роса прокомментировал результаты работы «Макларена» на первых предсезонных тестах. Он считает, что Фернандо Алонсо уже не так просто переносить неурядицы в команде.Симмондс станет экспертом на Sky SportsБывший технический директор команды «Уильямс» Пэт Симондс войдет в комментаторский экспертный совет на телеканале Sky Sports.Тото Вольфф: Хэмилтон и Верляйн – это была бы взрывная смесьГлава «Мерседеса» Тото Вольфф объяснил, почему не пригласил в команду немца Паскаля Верляйна.Валттери Боттас: Смена команды оказалась более сложным процессом, чем я думалПилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал о том, как проходит его адаптация в новой команде.Кими Райкконен: Результаты «Феррари» выглядят многообещающеПилот «Феррари» Кими Райкконен оценил итоги первых тестов в Барселоне, в заключительный день которых 37-летний финн показал лучшее время.Райкконен показал лучшее время в финальный день тестов в Барселоне, Квят – десятыйВ Барселоне (Испания) завершились первые предсезонные тесты. Лучшее время показал пилот «Феррари» Кими Райкконен.«Мерседес» и «Феррари» в лидерах и много поломок. Итоги первых тестов Формулы-1«Мерседес» и «Феррари» в лидерах и много поломок. Итоги первых тестов Формулы-1«Советский спорт» подводит итоги первой серии зимних тестов Формулы-1 в Барселоне.Себстьян Феттель: С новым регламентом для пилотов стало лучше абсолютно всеПилот команды «Феррари» Себастьян Феттель сказал, что ему нравятся изменения в регламенте, которые вступят в силу со следующего сезона.Эрик Булье: Меня удивил темп «Феррари» на тестахГоночный директор «Маларена» Эрик Булье сказал, что на тестах в Барселоне его больше всего удивило выступление «Феррари».Сергей Воробьев: Нас радует интерес болельщиков к Гран-при РоссииПромоутер Гран-при России Сергей Воробьев рассказал о продаже билетов на соревнования.Райкконен выиграл утреннюю сессию четвертого дня тестов в БарселонеПилот «Феррари» Кими Райкконен показал лучший результат во время утренней сессии в четвертый день тестов в Барселоне.Льюис Хэмилтон: В Формуле-1 меняются машины, нам нужно придумать и новые гонкиГонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что ему нравится идея изменения формата Гран-при.Даниэль Риккардо: В начале сезона будут лидировать «Мерседес» и «Феррари»Гонщик «Ред Булла» Даниэль Риккардо заявил, что его команде не под силу угнаться за «Мерседесом» по количеству пройденных кругов на тестах.Даниил Квят: В теории обгонять будет сложнее, так как тормозной путь сократитсяГонщик «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о том, как новые правила скажутся на обгонах во время гонок.Льюис Хэмилтон: Сочуствую Строллу, сейчас не самое лучшее время для дебюта в Формуле-1Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что канадский гонщик «Уильямса» Лэнс Стролл выбрал не лучшее время для дебюта в королевских гонках.Вальттери Боттас: Машина хорошо управляется, становится все лучше и лучшеФинский гонщик «Мерседеса» Вальттери Боттас подвел итоги третьего дня тесто в Барселоне.Даниил Квят: Нужно просто сосредоточиться и не сбавлять темпРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги третьего дня тестов в Барселоне.
Главные новости
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл пасьют в Пхенчхане, Шипулин прорвался с 23-го места на второе
Футбол
«Краснодар» и «Спартак» сыграли вничью в молодежном первенстве
Футбол
Бывший защитник «Спартака» Маркос Рохо забил свой первый гол в английской премьер-лиге
Футбол
Михаил Гершкович: На сборах качественного футбола у Спартака» видно не было
Футбол
Дубль Георгиева помог «Оренбургу» разгромить «Арсенал»
Биатлон
Антон Шипулин: У меня первый ноль уже не знаю за сколько сезонов
Футбол
Моуринью надеется переманить в «МЮ» Эрика Дайера
Футбол
«Тяньцзинь Цюаньцзянь» проиграл в первом матче Витселя и Пато
Футбол
ЦСКА – «Зенит». Кокорин и Данни – в стартовом составе, Иванович и Шатов – в запасе
MMA
Абдулманап Нурмагомедов: UFC сообщит нам о дальнейших перспективах Хабиба в течение трех дней
все новости
Формула-1
Формула-1