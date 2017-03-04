Росс Браун: С некрасивыми «акульими плавниками» надо что-то делать

Новый спортивный директор Формулы-1 Росс Браун высказался о внешнем виде болидов, на которых в новом сезоне появились «акульи плавники».

«Мы сможем оценить сполна новый регламент и автомобили, только когда увидим их в деле. Но внешний вид автомобиля и пропорции точно улучшились. Теперь машины стали быстрее, а гонщики мне признавались, что им сложно управлять новыми машинами с физической точки зрения – этого мы как раз и добивались.

Но у любого регламента есть свои подводные камни. В этот раз мы вернулись к некрасивым «акульим плавникам». Мне кажется, с этим нужно что-то сделать.

Одной из целей новых правил было улучшение внешнего вида автомобилей, поэтому мы не хотим портить его такими деталями», – приводит Autosport.com.ru слова Брауна.

Напомним, «акульи плавники» использовались в Формуле-1 в 2008-2010 годах. Их предназначение – повысить аэродинамическую эффективность шасси, добавив машинам устойчивости в поворотах.

Новый сезон стартует 26 марта, когда в Мельбурне пройдет гонка Гран-при Австралии.