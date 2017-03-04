Антон Шипулин: У меня первый ноль уже не знаю за сколько сезонов

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Пхенчхане.

- Очень доволен гонкой. У меня первый ноль уже не знаю за сколько сезонов. Именно на четырех рубежах. Ногами тоже неплохо отработал. Не скажу, что сильно упирался. Спасибо тренерам и сервисной бригаде за их помощь на последнем круге. Они буквально каждые 500 метров подсказывали мне, как и я иду. Поэтому я прекрасно понимал, когда стоит прибавить, когда наоборот расслабиться. Все-таки мы бежим три дня подряд, и нужно было оставить силы на эстафету. Не знал, что у меня в итоге получился лучший ход. Меня это очень радует. На самом деле, если бы было нужно, на последнем круге смог бы оторваться еще на пять-десять секунд. Я никогда не расстраиваюсь после подобных результатов в спринте. В пасьюте можно отыграть достаточно много позиций, стартуя 20-м, 30-м или 40-м. Это не приговор, - рассказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что победу в гонке одержал французский биатлонист Мартен Фуркад. Лидер сборной России Антон Шипулин, стартовавший лишь 23-м, смог пробиться на второе место благодаря безошибочной стрельбе и многочисленным ошибкам соперников. Третьим стал победитель спринта австриец Юлиан Эберхард: его подвели два промаха на втором рубеже.