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Михаил Гершкович: На сборах качественного футбола у Спартака» видно не было

Источник:  Р-СпортКомментарии

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился мнением о предстоящем матче 18-го тура Российской футбольной премьер-лиги между «Краснодаром» и «Спартаком».

- Краснодар» уже сыграл две игры в Лиге Европы и прошел дальше – в этом плане психологический фон очень хороший, но неудачная игра на Кубок, где команда провела провальный второй тайм – это другая сторона психологического состояния. Можно сказать, что оно у них сейчас такое двоякое: с одной стороны, вышли в 1/8 финала Лиги Европы, а с другой - вылетели из Кубка. Но они играют дома, у них хорошая команда и хорошая игра.

Про «Спартак» пока сложно однозначно сказать, они хоть и выигрывали, но по играм на сборах качественного футбола пока видно не было. Очень напряженная должна быть игра, у «Спартака» пять очков преимущество, но если неудачно сыграют, то это может превратиться в два очка. Погодные условия и газон в «Краснодаре» отличные, так что это точно будет хороший футбол, - приводит слова Гершковича «Р-Спорт».

Напомним, что встреча состоится в Краснодаре 5 марта в 16:30 по московскому времени.

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