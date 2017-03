Бывший защитник «Спартака» Маркос Рохо забил свой первый гол в английской премьер-лиге

26-летний защитник сборной Аргентины и «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо открыл счет своим голам в АПЛ.

Сегодня Рохо поразил ворота «Борнмута» в матче 27-го тура.

Аргентинцу удался эффектный удар из-за пределов штрафной площади в дальний нижний угол.

Marcos Rojo scores his first Premier League goal! He stabs home from inside the area.



Man Utd 1-0 Bournemouth



➡️ https://t.co/AybkmVkGEs pic.twitter.com/y1Kr2Pm0lw