Бывший защитник «Спартака» Маркос Рохо забил свой первый гол в английской премьер-лиге
26-летний защитник сборной Аргентины и «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо открыл счет своим голам в АПЛ.
Сегодня Рохо поразил ворота «Борнмута» в матче 27-го тура.
Аргентинцу удался эффектный удар из-за пределов штрафной площади в дальний нижний угол.
Marcos Rojo scores his first Premier League goal! He stabs home from inside the area.— BBC Sport (@BBCSport) 4 марта 2017 г.
Man Utd 1-0 Bournemouth
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Напомним, в 2011 - 2012 годах Маркос защищал цвета московского «Спартака».
В данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестую строчку в турнирной таблице премьер-лиги.
Матч
Манчестер Юнайтед - Борнмут - 1:1 (1:1)Перерыв
Голы
Рохо 24 (1:0). Кинг 40 (1:1 - пен.).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Джонс, Байи, Рохо, Шоу, Валенсия, Мата, Кэррик, Марсьяль, Руни, Ибрагимович
Борнмут: Боруц, Кук С., Смит А., Мингз, Дэниелс, Пью, Артер, Кинг, Фрейзер, Сурмэн, Афобе
Предупреждения:
Ибрагимович, 39 - Артер, 13; Сурмэн, 33
Удаления:
нет - Сурмэн, 45
Судья:
Кевин Френд (Англия)
Место и дата
04 марта 15:30, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция