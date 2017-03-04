Франц Тост: «Торо Россо» будет укреплять сотрудничество с «Ред Буллом»

Руководитель команды «Торо Россо» Франц Тост заявил, что сотрудничество с «Ред Буллом» в следующем сезоне будет еще более плотным.

«По плану у нас стоит укрепление сотрудничества. – Уже сейчас наша коробка передач, гидравлическая система и еще несколько деталей производства «Ред Булла», а в следующем году их станет еще больше.

На это есть две основные причины. Во-первых, так можно добиться улучшения результатов, и во-вторых, уменьшить расходы, ведь нам не придется заниматься разработкой и производством деталей, закупаемых у «Ред Булла», - цитирует Тоста Autosport.