«Краснодар» и «Спартак» сыграли вничью в молодежном первенстве

«Краснодар» и «Спартак» завершили вничью (2:2) матч 18-го тура молодежного первенства.

В составе хозяев голы забили Даниил Уткин и бразилец Жоаозиньо. «Спартак» дважды отыгрывался благодаря точным ударам Александра Ломовицкого (с пенальти) и Александра Руденко.

Отметим, что этот матч стал первым для молодежного состава «Спартака» под руководством Алексея Лунина, который сменил перешедшего в «Спартак-2» Дмитрия Гунько.

Добавим, что ворота красно-белых защищал в этом матче Александр Селихов, перешедший в команду из «Амкара».

«Спартак» набрал 34 очка и остался на четвертом месте в таблице, у «Краснодара» 23 очка и десятое место.

Молодежное первенство

18-й тур