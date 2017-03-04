«Краснодар» и «Спартак» сыграли вничью в молодежном первенстве
«Краснодар» и «Спартак»
завершили вничью (2:2) матч 18-го тура молодежного первенства.
В составе хозяев голы забили Даниил Уткин и бразилец Жоаозиньо. «Спартак» дважды отыгрывался благодаря точным ударам Александра Ломовицкого (с пенальти) и Александра Руденко.
Отметим, что этот матч стал первым для молодежного состава «Спартака» под руководством Алексея Лунина, который сменил перешедшего в «Спартак-2» Дмитрия Гунько.
Добавим, что ворота красно-белых защищал в этом матче Александр Селихов, перешедший в команду из «Амкара».
«Спартак» набрал 34 очка и остался на четвертом месте в таблице, у «Краснодара» 23 очка и десятое место.
Молодежное первенство
18-й тур
Матч
Краснодар (мол) - Спартак (мол) - 2:2 (0:0)
Место и дата
04 марта 14:00, Академия «Краснодар», Онлайн-трансляция