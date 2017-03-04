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Тимощук получил тренерский PRO-диплом УЕФА

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Бывший полузащитник «Зенита», «Баварии» и сборной Украины Анатолий Тимощук получил тренерский PRO-диплом УЕФА из рук главы Федерации футбола Украины Андрея Павелко. Об этом сообщает «Команда №1».

Тимощук выступал за «Зенит» с 2007-го по 2009-й и с 2013-го по 2015 годы. В составе сине-бело-голубых экс-полузащитник стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. Ранее он опроверг информацию о том, что планирует войти в тренерский штаб «Зенита».


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