Тимощук получил тренерский PRO-диплом УЕФА
Бывший полузащитник «Зенита», «Баварии» и сборной Украины Анатолий
Тимощук получил тренерский PRO-диплом УЕФА из рук главы Федерации футбола Украины Андрея
Павелко. Об этом сообщает «Команда №1».
Тимощук выступал за «Зенит» с 2007-го по 2009-й и с
2013-го по 2015 годы. В составе сине-бело-голубых экс-полузащитник стал
двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. Ранее он
опроверг информацию о том, что планирует войти в тренерский штаб «Зенита».
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