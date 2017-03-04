Цветков, Гараничев, Бабиков и Шипулин примут участие в эстафете в Пхенчхане
Стал известен состав мужской сборной России по биатлону на эстафету на этапе Кубка мира в Пхенчхане (Южная Корея). Об этом сообщил главный тренер российской команды Александр Касперович.
«В эстафете побегут Максим Цветков, Евгений Гараничев, Антон Бабиков и Антон Шипулин», - цитирует Касперовича «Матч ТВ».
Напомним, эстафета состоится 5 марта. Начало — в 13:45 по московскому времени.
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