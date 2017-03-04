Букмекеры не верят в «Байер» в матче с дортмундской «Боруссией»
Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 23-го тура чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и «Байером».
Победа «Боруссии» оценивается коэффициентом 1,44, тогда как виктория «Байера» идет за 6,59.
За ничью букмекеры предлагают 4,92.
Игра начнется сегодня в 17:30 мск.
Матч
Голы
Дембеле 6 (1:0).
Состав
Боруссия: Бюрки, Пищек, Дурм, Бартра, Папастатопулос, Герреру, Вайгль, Ройс, Кастро, Дембеле, Обамеянг
Байер: Лено, Едвай, Хенрихс, Топрак, Венделль, Бендер, Кампль, Арангис, Хавертц, Мехмеди, Волланд
Предупреждения:
нет - Арангис, 16
Судья:
Кристиан Дингерт (Германия)
Место и дата
04 марта 17:30, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически