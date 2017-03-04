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Букмекеры не верят в «Байер» в матче с дортмундской «Боруссией»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 23-го тура чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и «Байером».

Победа «Боруссии» оценивается коэффициентом 1,44, тогда как виктория «Байера» идет за 6,59.

За ничью букмекеры предлагают 4,92.

Игра начнется сегодня в 17:30 мск.

Матч

Боруссия - Байер - 1:0 (1:0)

1-й тайм

Голы

Дембеле 6 (1:0).

Состав

Боруссия: Бюрки, Пищек, Дурм, Бартра, Папастатопулос, Герреру, Вайгль, Ройс, Кастро, Дембеле, Обамеянг

Байер: Лено, Едвай, Хенрихс, Топрак, Венделль, Бендер, Кампль, Арангис, Хавертц, Мехмеди, Волланд

Предупреждения:

нет - Арангис, 16

Судья:

Кристиан Дингерт (Германия)

Место и дата

04 марта 17:30, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция

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