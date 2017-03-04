«Барыс» переиграл «Трактор» и вышел в 1/4 Кубка Гагарина
Хоккеисты «Барыса» на своей площадке взяли вверх над «Трактором» в серии 1/8 финала Кубка Гагарина со счетом 2:1 и вышли в полуфинал Восточной конференции.
Заброшенными шайбами у казахской команды отметились Дастин Бойд и Владимир Маркелов. У челябинцев точный бросок на счету Кирилла Кольцова.
В полуфинале Восточной конференции «Барыс» встретится с магнитогорским «Металлургом». Первые две встречи пройдут в Магнитогоске 9 и 11 марта соответственно.
Губок Гагарина
1/8 финала
Восточная конференция
Шестой матч
Матч
Барыс - Трактор - 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы:
Кольцов (Рой, Пеньковский), 9:39 (0:1). Маркелов (Даллмэн), 22:44 (1:1). Бойд (Пушкарёв, Даллмэн), 42:45 (2:1).
Место и дата
04 марта 14:00, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически