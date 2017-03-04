«Барыс» переиграл «Трактор» и вышел в 1/4 Кубка Гагарина

Хоккеисты «Барыса» на своей площадке взяли вверх над «Трактором» в серии 1/8 финала Кубка Гагарина со счетом 2:1 и вышли в полуфинал Восточной конференции.

Заброшенными шайбами у казахской команды отметились Дастин Бойд и Владимир Маркелов. У челябинцев точный бросок на счету Кирилла Кольцова.

В полуфинале Восточной конференции «Барыс» встретится с магнитогорским «Металлургом». Первые две встречи пройдут в Магнитогоске 9 и 11 марта соответственно.

Губок Гагарина

1/8 финала

Восточная конференция

Шестой матч