Фернандо: «Спартак» рассчитывает в матче с «Краснодаром» на красивую победу

Полузащитник «Спартака» Фернандо поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в 18-м туре чемпионата России.

- В свой день рождения мне не доводилось играть, как правило, я проводил его со своей семьей. Сейчас я тоже провожу день рождения с семьей. Я счастлив.

Мы уже чувствуем, что совсем скоро нам предстоит выйти на поле в матче с «Краснодаром». Мы рассчитываем на очень хороший матч и красивую победу в итоге. Сейчас мы полностью сконцентрированы на том, чтобы подготовиться к матчу. Я чувствую праздник приближения большого футбола.



Мы готовы не просто хорошо, мы готовы отлично. Отличнейшим образом мы подготовились за эти сборы. Мы проделали хорошую работу над физическими кондициями, над тактикой, над техникой. Подготовились во всех аспектах и готовы показать это всем на поле. Понимаем, что будет очень непросто, потому что «Краснодар» —очень сильная команда, но можно утверждать, что мы к сезону готовы по-настоящему, - цитирует Фернандо официальный сайт красно-белых.

«Спартак» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая «Зенит» на пять очков.