Дмитрий Булыкин: В «Динамо» мне предложили вдвое больше, чем в Англии

Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, что в свое время ему не давали возможности уехать в Европу.

- «Динамо» пыталось меня удержать. В этом клубе мне предложили вдвое больше, чем в Англии. Потом меня не отпускали, никому не хотели продавать. В итоге я ушел из клуба бесплатно.

Потом прошел просмотр в «Байере». Там я и понял, какая же разница между нашим футболом и европейским. Уехал я конечно поздновато. В «Байере» была высокая конкуренция. Там и ставку делали на своих игроков. Тому же Кисслингу давали больше времени, я же выходил на замену. После полтора года в «Байере» меня купил «Андерлехт». В бельгийском клубе через какое-то время тренер заявил, что хочет другого нападающего. После была «Фортуна». Затем оказался в Голландии в «Де Хааге», в этом клубе я провел свой лучший сезон в Европе , - цитирует Булыкина «Спорт FM».