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Антон Шипулин: Хочу поздравить Фуркада с победой в общем зачете Кубка мира

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Российский биатлонист Антон Шипулин поздравил француза Мартена Фуркада с завоеванием Большого хрустального глобуса в текущем сезоне.

- Хочу поздравить Мартена Фуркада с победой в общем зачете Кубка мира. Он достоин этого успеха. Я сейчас хочу бороться сам с собой, чтобы показать хорошие результаты, - цитирует Шипулина официальный сайт СБР.

Фуркад-младший гарантировал себе победу в общем зачете Кубка мира (шестую кряду) еще вчера. А сегодня француз выиграл гонку преследования на олимпийской трассе в Пхенчхане. Шипулин в свою очередь смог прорваться по ходу гонки с 23-го места на второе. 

Напомним, на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене между Мартеном и Антоном произошел конфликт: по окончании смешанной эстафеты россиянин не подал руку Фуркаду на пьедестале почета. В дальнейшем спортсмены частично урегулировали свои разногласия.

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