Сергей Кирьяков: Не знаю фамилии арбитра, но больше он не выйдет судить «Арсенал»

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился впечатлениями после матча против «Оренбурга» в 18-м туре чемпионата России. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:3.

«Футбол - удивительная игра. Одна команда может владеть мячом всю игру, а вторая выиграть. Испортил матч арбитр и выдуманный 11-метровый. Не знаю фамилии этого арбитра, но больше он не выйдет судить «Арсенал».

Так работать нельзя. Мы посмотрели этот эпизод - ни в какие ворота такое решение не лезет. Третий гол - наша ошибка. Думбия мне понравился, но ему нужно сыграться с партнерами», -цитирует Кирьякова официальная группа «Арсенала» Вконтакте.

Напомним, главным арбитром был Владимир Сельдяков.

У победителей дважды отличился болгарский полузащитник Благой Георгиев - на 3-й и 21-й (с пенальти) минутах. Еще один мяч на счету Романа Воробьева (50-я). Уральский клуб набрал 15 очков и на данный момент занимает 13-место, команда из Тулы с 12 баллами осталась на 15-й строчке.

В следующем туре «Оренбург» 11 марта сыграет на выезде с «Рубином», а «Арсенал» днем ранее примет «Урал».