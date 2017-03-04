Андрей Миронов: Мы не Знарка должны обыграть, а весь СКА
Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов поделился ожиданиями от встречи со СКА во втором раунде Кубка Гагарина.
Первый матч серии пройдет 8 марта.
Ранее главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок тренировал «Динамо», под его руководством бело-голубые выиграли два Кубка Гагарина.
«Мы не Олега Валерьевича должны обыграть, а весь СКА! Что у вас за вопросы? У нас стоит задача пройти Питер и идти дальше до Кубка Гагарина, - цитирует Миронова «Р-Спорт». - Значит, будем пытаться это сделать. Будет ли здесь место личному? Так это личное, зачем обсуждать всем? Я не знаю. Давайте не будем обсуждать какие-то конфликты, которые команды не касаются. Что я должен ответить? У нас есть задача подготовиться, подлечиться, выйти в полной готовности против Питера и побеждать. Команда настроена на подготовку, от всего остального она абстрагируется и не обращает ни на что внимание».