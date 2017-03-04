Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Хоккей  Барыс2 : 1Трактор
Футбол  ЦСКА0 : 0Зенит
Футбол  Оренбург3 : 0Арсенал Тула
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Футбол  Ливерпуль- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Леганес» обыграл «Гранаду»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 26-го тура чемпионата Испании между «Леганесом» и «Гранадой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Леганеса».

Единственный мяч на 83-й минуте забил Дарвин Мачис. «Леганес» набрал 24 очка и занимает 16-е место. У «Гранады» 19 очков и 18-е место.

Чемпионат Испании. Примера

26-й тур

Матч

Леганес - Гранада - 1:0 (0:0)

Голы

Мачис 84 (1:0).

Состав

Леганес: Эррерин, Бустинса, Сиовас, Мантовани, Шимановски (Мачис, 64), Рико, Пирес, Перес, Моран (Инсуа, 90), Эль Жар, Герреро (Невес, 77)

Гранада: Очоа, Ломбан (Понсе, 86), Ингасон, Везу, Эрнандес, Вакасо, Перейра (Бога, 72), Сампер, Карсела-Гонсалес (Коне, 59), Куэнка

Предупреждения:

Моран, 82; Рико, 90; Сиовас, 90 - Карсела-Гонсалес, 45; Вакасо, 66

Судья:

Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)

Место и дата

04 марта 15:00, Бутарке, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Примера. 26-й тур. «Эйбар» – «Реал», «Барселона» – «Сельта» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».Маурисио Почеттино: Я кандидат на пост главного тренера «Барселоны»? В этом списке 100 человекГлавный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино высказался о том, что его называют одним из кандидатов на пост главного тренера «Барселоны».Рамос сказал игрокам «Реала», что только Роналду может не бегать на полеЛидеры «Реала» провели командное собрание перед тренировкой в пятницу.Луис Энрике: Теперь я немного успокоилсяГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал, с какими чувствами будет дорабатывать сезон, после завершения которого покинет клуб.Отмена боя Нурмагомедов – Фергюсон и дубль Малкина в 700-м матче. Главные новости утраОтмена боя Нурмагомедов – Фергюсон и дубль Малкина в 700-м матче. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра субботы.«Реал Сосьедад» обыграл «Бетис» и поднялся на четвертое место в ПримереВ матче 26-го тура чемпионата Испании «Бетис» на своем поле уступил «Реал Сосьедаду» со счетом 2:3.Роналду пропустит матч с «Эйбаром» из-за травмыФорвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду не сыграет в матче 26-го тура чемпионата Испании против «Эйбара». Португалец получил травму.Маурисио Почеттино: «Барселона»? Не хочу говорить об этом, люди часто передают слова в другом ключеГлавный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино – о возможном приходе в «Барселону». Ранее стало известно, что нынешний наставник каталонского клуба Луис Энрике принял решить покинуть команду по окончании сезона, а Почеттино, как сообщают СМИ, вошел в список основных кандидатов на тренерский мостик.Бэйл дисквалифицирован на два матча чемпионата ИспанииКак сообщает Marca, нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл пропустит ближайшие два матча испанской Примеры.Эрнесто Вальверде: «Барселона»? Не хочу грубить вам, но почему я должен комментировать слухи?Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде заявил, что информация о его возможном приходе в «Барселону» не соответствует действительности.Аллегри вошел в список кандидатов на пост главного тренера «Барселоны»Руководство «Барселоны» приступило к поискам нового наставника в связи с уходом Луиса Энрике по окончании текущего сезона.Торрес выписан из больницыНападающий «Атлетико» Фернандо Торрес, получивший травму головы в матче 25-го тура чемпионата Испании против «Депортиво» (1:1), выписан из больницы, сообщает официальный сайт клуба.Месси согласен продлить контракт с «Барселоной», если команду возглавит СампаолиНападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжает вести переговоры с клубом о продлении контракта.Спаллетти может возглавить «Тоттенхэм»Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, «Тоттенхэм» готов к возможному отъезду главного тренера «шпор» Маурисио Почеттино в испанскую Примеру.На 86-м году жизни скончался обладатель «Золотого мяча» Раймон КопаОбладатель «Золотого мяча» 1958 года французский футболист Раймон Копа скончался в возрасте 85 лет.Что ждет любителей чемпионата Испании? Превью 26-го тура (видео)Что ждет любителей чемпионата Испании? Превью 26-го тура (видео)«Советский спорт» представляет анонс ближайшего тура чемпионата Испании, который стартует 3 марта матчем «Бетис» – «Реал Сосьдад».Диего Симеоне: Надо признать, что «Атлетико» ближе к четвертому месту, чем к третьемуГлавный тренер «Атлетико» Диего Симеоне после матча 25-го тура примеры с «Депортиво» (1:1) оценил расклад в турнирной таблице.Фернандо, живи! Как травма Торреса перепугала весь мирФернандо, живи! Как травма Торреса перепугала весь мирВ матче 25-го тура испанской примеры между «Депортиво» и мадридским «Атлетико» получил травму нападающий гостей Фернандо Торрес.Фабио Капелло: Сампаоли – идеальный вариант для «Барселоны»Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о кандидатуре аргентинца Хорхе Сампаоли на пост главного тренера «Барселоны».Луис Суарес: Если мы забьем два мяча к перерыву, «ПСЖ» занервничаетФорвард «Барселоны» Луис Суарес рассказал о том, как в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» его команда собирается отыгрывать дефицит в четыре мяча.
Главные новости
Футбол
ЦСКА – «Зенит». Онлайн
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл пасьют в Пхенчхане, Шипулин прорвался с 23-го места на второе
Футбол
«Манчестер Юнайтед» потерял очки в матче с «Борнмутом», Ибрагимович не реализовал пенальти
Биатлон
Поварницын и Виролайнен выиграли спринт на Кубке IBU
Лыжный спорт
Бьорген выиграла масс-старт на чемпионате мира, Чекалева - 10-я
Футбол
Гол Халка помог команде Виллаш-Боаша «Шанхай СИПГ» удачно стартовать в чемпионате Китая
Футбол
Сергей Кирьяков: Не знаю фамилии арбитра, но больше он не выйдет судить «Арсенал»
Биатлон
Антон Шипулин: Хочу поздравить Фуркада с победой в общем зачете Кубка мира
Футбол
Фернандо: «Спартак» рассчитывает в матче с «Краснодаром» на красивую победу
Хоккей
«Барыс» переиграл «Трактор» и вышел в 1/4 Кубка Гагарина
все новости
Гранада
Гранадакалендарьстатистика
Леганес
Леганескалендарьстатистика
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости