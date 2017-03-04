«Леганес» обыграл «Гранаду»
Матч 26-го тура чемпионата Испании между «Леганесом» и
«Гранадой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Леганеса».
Единственный мяч на 83-й минуте забил Дарвин Мачис. «Леганес»
набрал 24 очка и занимает 16-е место. У «Гранады» 19 очков и 18-е место.
Чемпионат Испании. Примера
26-й тур
Матч
Голы
Мачис 84 (1:0).
Состав
Леганес: Эррерин, Бустинса, Сиовас, Мантовани, Шимановски (Мачис, 64), Рико, Пирес, Перес, Моран (Инсуа, 90), Эль Жар, Герреро (Невес, 77)
Гранада: Очоа, Ломбан (Понсе, 86), Ингасон, Везу, Эрнандес, Вакасо, Перейра (Бога, 72), Сампер, Карсела-Гонсалес (Коне, 59), Куэнка
Предупреждения:
Моран, 82; Рико, 90; Сиовас, 90 - Карсела-Гонсалес, 45; Вакасо, 66
Судья:
Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Место и дата
04 марта 15:00, Бутарке, Онлайн-трансляция
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