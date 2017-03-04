Михаил Юньков: В «Авангарде» паники никогда нет

Форвард «Авангарда» Михаил Юньков подвел итоги серии с «Адмиралом» (4-2).

- Более легкой прогулки ожидали или нет?

- Нет, в плей-офф не бывает легкой прогулки. Ожидали серьезную серию, так и получилось. Хорошая команда против нас играла, но в чем-то мы были лучше.

- До этого матча команды выигрывали исключительно дома. Можно сказать, что нюанс маленькой коробки стал решающим в этой серии?

- Везде тяжело играть. Дома, конечно, при своих фанатах все стараются выиграть. Слава богу, что победили на чужой арене сегодня.

- Федор Леонидович сказал, что после двух поражений во Владивостоке вы подкорректировали тактику. В чем это заключалось?

- Более строго начали играть, меньше ошибаться, выполнили установку, которую дал тренер.

- Паники в команде не было при счете 2-2 в серии?

- В «Авангарде» паники никогда нет,- рассказа Юньков в интервью официальному сайту омской команды.

Напомним, что в субботу «Авангард» переиграл «Адмирал» в шестом матче серии со счетом 2:0 и вышел в полуфинал конференции.

В 1/4 Кубка Гагарина «Авангард» встретится с «Ак Барсом». Первые две встречи серии пройдут в Омске 9 и 11 марта соответственно.