Михаил Юньков: В «Авангарде» паники никогда нет
Форвард «Авангарда» Михаил Юньков подвел итоги серии с «Адмиралом» (4-2).
- Более легкой прогулки ожидали или нет?
- Нет, в плей-офф не бывает легкой прогулки. Ожидали серьезную серию, так и получилось. Хорошая команда против нас играла, но в чем-то мы были лучше.
- До этого матча команды выигрывали исключительно дома.
Можно сказать, что нюанс маленькой коробки стал решающим в этой серии?
- Везде тяжело играть. Дома, конечно, при своих фанатах все стараются выиграть. Слава богу, что победили на чужой арене сегодня.
- Федор Леонидович сказал, что после двух поражений во
Владивостоке вы подкорректировали тактику. В чем это заключалось?
- Более строго начали играть, меньше ошибаться, выполнили установку, которую дал тренер.
- Паники в команде не было при счете 2-2 в серии?
- В «Авангарде» паники никогда нет,- рассказа Юньков в интервью официальному сайту омской команды.
Напомним, что в субботу «Авангард» переиграл «Адмирал» в шестом матче серии со счетом 2:0 и вышел в полуфинал конференции.
В 1/4 Кубка Гагарина «Авангард» встретится с «Ак Барсом». Первые две встречи серии пройдут в Омске 9 и 11 марта соответственно.