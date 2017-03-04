Гол Халка помог команде Виллаш-Боаша «Шанхай СИПГ» удачно стартовать в чемпионате Китая
В матче первого тура китайской Суперлиги «Шанхай СИПГ» на своем поле разгромил «Чанчунь Ятай» (5:1).
Хозяева поля пропустили первыми на 26-й минуте, однако затем Халк восстановил равновесие, реализовав пенальти. А успех «Шанхаю» обеспечил хет-трик бразильского форварда Элкесона.
Напомним, главным тренером «Шанхай СИПГ» является португалец Андре Виллаш-Боаш, ранее работавший с «Порту», «Челси» и «Зенитом».
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