Гол Халка помог команде Виллаш-Боаша «Шанхай СИПГ» удачно стартовать в чемпионате Китая

Фабио Каннаваро: Я звал Мертенса в Китай, но в это время он начал стабильно забивать за «Наполи»

Главный тренер «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Фабио Каннаваро заявил, что вел переговоры о переходе в китайский клуб с полузащитником «Наполи» Дрисом Мертенсом.