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Сборная России уступила команде Румынии на чемпионате Европы

Источник:  ТАССКомментарии

Сборная России по регби проиграла команде Румынии (10:30) на чемпионате Европы.

Игра прошла в Сочи.

Ранее россияне проиграли сборной Испании и обыграли команду Бельгии.

В чемпионате Европы, каждый матч которого проходит в разных городах, принимают участие шесть сборных: Румынии, Грузии, Германии, Испании, России и Бельгии. Команды проводят круговой турнир, по результатам которого определится победитель. Обладатель титула также получит прямую путевку на чемпионат мира 2019 года.

После трех встреч россияне с четырьмя очками занимают четвертое место в турнирной таблице. Румыны с девятью баллами идут вторыми.

В следующем матче сборная России 12 марта на выезде сыграет с командой Грузии.




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